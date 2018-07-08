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Сказка закончилась: сборная России уступила хорватам в четвертьфинале чемпионата мира

Татар-информ

8 июля 2018, 06:12

Культура

В Зеленодольске состоится открытие проекта «Место встречи с искусством»

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Инициатива Музейно-выставочного центра «РОСИЗО» была представлена уже в 52 городах России.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске 13 июля состоится открытие всероссийского проекта «Место встречи с искусством», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Инициатива Музейно-выставочного центра «РОСИЗО» ранее уже была представлена в 52 городах России. Задача проекта – предоставить возможность встречи с искусством жителям удаленных от центра уголков России.

Студенты Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета выступают в роли консультантов. Они проведут интерактивные экскурсии по материалам, подготовленным специалистами «РОСИЗО», ежедневно будут показывать видеолекции, записанные для проекта искусствоведами Русского музея.

Юные участники проекта от 11 до 15 лет сразятся в межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина говорит». Финалисты получат путевки на тематические смены в Международный детский центр «Артек», а итогом конкурса станет выставка проектов-победителей в Москве.

Выставка в Зеленодольске будет работать с 13 по 29 июля.

 

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