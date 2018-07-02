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Татар-информ

2 июля 2018, 07:18

ПолитикаОбщество

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на бомбардировщике Ту-22М3

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Сейчас носителями «Кинжалов» являются только истребители МиГ-31К, способные нести лишь по одной ракете.

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» пройдут испытания на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонной отрасли.

По словам собеседника агентства, на одном бомбардировщике будут испытаны сразу несколько ракет. При этом он не стал называть сроки проведения испытаний. Официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Благодаря особенностям запуска она развивает скорость, превышающую скорость звука в десять раз.

Сейчас в качестве носителей «Кинжалов» используются только истребители МиГ-31К, способные нести только по одной ракете. Десять таких машин уже заступили на опытно-боевое дежурство.

Ту-22М3 – модификация дальнего бомбардировщика Ту-22М, принятая на вооружение в 1989 году. Всего было выпущено 258 таких самолетов. Сейчас Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова ведет работу над новой версией самолета – Ту-22М3М. По предварительной информации, в августе она должна совершить первый полет.

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