МИД РФ выразил протест послу Греции в связи с высылкой дипломатов

Чрезвычайного и Полномочного Посла Греции в РФ Андреаса Фриганаса вызвали в российский МИД.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). МИД России выразил решительный протест Чрезвычайному и Полномочному Послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу в связи с высылкой из Греции двух российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для этого Фриганас был вызван в министерство.

«Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб», — говорится в сообщении пресс-службы.

За антироссийским решением греческих властей стоят США, открыто поддержавшие «данные действия в заявлении Госдепа», отметили в российском МИД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов Грецией.