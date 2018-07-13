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На берегу одного из озер в Пестречинском районе РТ оборудовали незаконный частный пляж

Татар-информ

13 июля 2018, 19:50

Экономика и финансыОбщество

Менделеевск приобретет статус ТОСЭР

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Фото: архив ИЦ Менделеевск

Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку татарстанского моногорода.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Татарстанский город Менделеевск станет обладателем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах при Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева заявляла, что после получения статуса ТОСЭР в Менделеевске планируется реализовать 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей и создать 630 новых рабочих мест.

Рассмотренную сегодня заявку на создание ТОСЭР на территории моногорода подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

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