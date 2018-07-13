Менделеевск приобретет статус ТОСЭР

Комиссия при Минэкономразвития России одобрила заявку татарстанского моногорода.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Татарстанский город Менделеевск станет обладателем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР в моногородах при Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева заявляла, что после получения статуса ТОСЭР в Менделеевске планируется реализовать 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей и создать 630 новых рабочих мест.

Рассмотренную сегодня заявку на создание ТОСЭР на территории моногорода подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов.