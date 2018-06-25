Менделеевск планирует получить статус ТОСЭР

В конце июля Минэкономразвития РФ рассмотрит заявку татарстанского города о создании территории опережающего развития.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Менделеевск планирует получить статус территории опережающего развития. Об этом сообщила заместитель министра экономики РТ Наталья Таркаева на совещании по привлечению федеральных средств в экономику Татарстана, которое прошло при участии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от республики, а также представителей исполнительных органов власти региона.

После получения статуса ТОСЭР в городе планируется реализовать 19 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 4,8 млрд рублей. Кроме того, на данной территории будет создано 630 рабочих мест.

По словам Таркаевой, Минэкономразвития РФ в целом поддерживает создание ТОСЭР в Менделеевске. В конце июня оно рассмотрит заявку и примет окончательное решение.