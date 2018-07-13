59-летний мужчина отправился рыбачить на Каму и исчез, его тело обнаружили на следующий день далеко от места рыбалки.

(Набережные Челны, 13 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Стали известны подробности гибели подводного охотника в Челнах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера утром 59-летний мужчина отправился на подводную рыбалку в районе садового товарищества «Горизонт» и пропал. Его товарищ забил тревогу на следующее утро, когда обнаружил, что машина челнинца второй день стоит на берегу, а хозяин так и не появился. На поиски отправились сотрудники ЗПСО №6 и инспекторы Набережночелнинского отделения ГИМС. Тело рыбака обнаружили в четырехстах метрах от Первомайской дамбы в камыше.

«Специфика подводной охоты связана со снаряжением. Рыбаки облачаются в водоотталкивающий костюм, который не дает им долго находиться под водой. Костюм выталкивает человека на поверхность. Кроме того, рыбак использует трубку для того, чтобы получать кислород под водой», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель начальника Зонального поисково-спасательного отряда №6 Денис Бессмертных.

По словам спасателя, причиной гибели подводного рыбака может быть что угодно. Из-за усталости могло сбиться дыхание, и человек захлебнулся под водой. Могли возникнуть проблемы с сердцем. Нельзя исключать и тепловой удар.

«Костюм охотника нацелен на максимальное сохранение тепла. А в такую жару человек в нем мог просто перегреться и потерять сознание», — рассказал спасатель.

Бессмертных считает, что конкретная ситуация является неординарной, так как обычно подводные охотники не выходят на воду в одиночку.

«Чтобы контролировать друг друга рыбаки обычно идут парами, а для передвижения по водоему берут с собой лодку. В данном случае лодки не было, а тело обнаружили далеко от места, где мужчина обычно охотился», – поделился сотрудник МЧС.

По словам Бессмертных, подводные охотники гибнут редко. Последний аналогичный случай был в Нижнекамске. Там мужчина тоже в одиночку вышел на воду. А охотился он на реке Зай, которая отличается хорошим течением. В тот раз охотника занесло под корягу, откуда самостоятельно он выбраться не смог.