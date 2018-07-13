В Челнах подводный охотник утонул в Каме

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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Челнах подводный охотник утонул в реке Кама, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в минувшую среду 59-летний мужчина отправился на подводную рыбалку в районе садового товарищества «Горизонт» и пропал.
Заявитель рассказал, что прибыл рыбачить с другом – тот пригласил его опробовать новое снаряжение. Прибыл он с опозданием и друга не застал, однако у озера стоял его автомобиль. Товарищ оставил рыбаку записку и уехал домой, а на утро вернулся. Приятеля видно не было, его машина пустовала, а на берегу валялись тапочки мужчины. Заявитель почувствовал неладное и обратился в экстренные службы.
На место отправились сотрудники ЗПСО №6 и инспекторы Набережночелнинского отделения ГИМС. Спасатели организовали осмотр акватории, а инспекторы и волонтеры приступили к обходу береговой линии вниз и вверх по течению реки.
Тело рыбака обнаружили в четырехстах метрах от Первомайской дамбы в камыше. Погибшего извлекли из воды и передали полицейским. Специалисты устанавливают причину гибели мужчины.
Особая зона в 0,55 га для строительства объекта по первой очереди выделена в проекте нового погребального комплекса Казани.
За все время пребывания в республике в период мундиаля турист в среднем потратил 30 тыс. рублей.
Три человека из руководящего состава ООО «Фоника Гипс» обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
14 июля в Горкинско-Ометьевском лесу с 11:00 откроется «Дружба маркет», где можно приобрести игрушки, натуральную косметику, декор для дома.
Пожар случился в кухонном помещении кафе по проспекту Мира.
Если в древности по внешнему виду головного убора можно было судить о сословии ее хозяина, то сейчас тюбетейка выполняет больше декоративные функции.
Погибшего обнаружили в четырехстах метрах от Первомайской дамбы.
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации оснастят «стелс-технологиями».
На сегодняшний день капремонт завершен на 13 объектах.
В прошлом году с января по ноябрь 39-летняя главбух начисляла себе повышенную зарплату.
Женщина ушла купаться одна 10 июля, домой не вернулась.
Интервью с председателем Госкомитета РТ по туризму выйдет на сайте sntat.ru 14 июля.
Очевидцы утверждают, что мертвая рыба плавает у берегов реки Степной Зай на участке водоема от Заинска до деревни Старый Токмак.
Объект культурного наследия является образцом деревянного зодчества, декорированного модерн-элементами татарской народной архитектуры.
В Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента РТ с членами Совета директоров WorldSkills International.
Руководитель Дома культуры получила 170 тысяч рублей за свою знакомую, которую фиктивно устроила на работу
Всего в исследованиях, получивших грантовую поддержку, принял участие 21 исследователь КНИТУ.
Водитель загнал иномарку в воду, проехал несколько метров вдоль берега, а затем повторил круг.
Инцидент произошел на Волге между Верхним Услоном и Казанью.