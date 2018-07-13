В Челнах подводный охотник утонул в Каме

Погибшего обнаружили в четырехстах метрах от Первомайской дамбы.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Челнах подводный охотник утонул в реке Кама, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в минувшую среду 59-летний мужчина отправился на подводную рыбалку в районе садового товарищества «Горизонт» и пропал.

Заявитель рассказал, что прибыл рыбачить с другом – тот пригласил его опробовать новое снаряжение. Прибыл он с опозданием и друга не застал, однако у озера стоял его автомобиль. Товарищ оставил рыбаку записку и уехал домой, а на утро вернулся. Приятеля видно не было, его машина пустовала, а на берегу валялись тапочки мужчины. Заявитель почувствовал неладное и обратился в экстренные службы.

На место отправились сотрудники ЗПСО №6 и инспекторы Набережночелнинского отделения ГИМС. Спасатели организовали осмотр акватории, а инспекторы и волонтеры приступили к обходу береговой линии вниз и вверх по течению реки.

Тело рыбака обнаружили в четырехстах метрах от Первомайской дамбы в камыше. Погибшего извлекли из воды и передали полицейским. Специалисты устанавливают причину гибели мужчины.