Надежда Кадышева выступит на празднике Питрау в Мамадышском районе

На праздник песни, который пройдет в 19-й раз, съедутся фольклорные коллективы из Татарстана, Челябинской области и Башкортостана.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Народная артистка России Надежда Кадышева 14 июля выступит на празднике Питрау в Мамадышском районе РТ, пишет газета «Туганайлар».



Также на праздник песни, который пройдет в 19-й раз, съедутся фольклорные коллективы из Татарстана, Челябинской области и Башкортостана.



На поляне Тырлау гость фестиваля сможет услышать звезд татарской эстрады и исполнителей кряшенских песен. На сцену выйдут Ришат Тухватуллин, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Раяз Фасыхов, Виталий Агапов, Иркэ, Вадим Захаров, Мингол Галиев, Алина Давыдова, Марина Карпова, Ришат Фазлиахметов, Радик Шарибжанов, Рафина Ганиуллина, а также ансамбль «Бэрмэнчек».

В этот день на майдане будут работать несколько площадок и сцен. На молодежной дискотеке выступят Ильназ Сафиуллин, Мунир Рахмаев, Ильназ Гарипов, Вильдан Villi, Альбрет Нурминский и Фарид Низамиев. Диджеи Ильфат Фатхрахманов и Азат Ситдиков будут зажигать публику.

В прошлом году фестваль собрал 60 тысяч участников.