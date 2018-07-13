Дональд Трамп назвал отношения с Терезой Мэй «очень крепкими»

Президент США раскритиковал отношение Мэй к организации выхода Великобритании из Евросоюза.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал свои отношения с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй «очень крепкими», несмотря на свою критику ее подхода к организации выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Associated Press.

Накануне состоялась встреча Трампа и Мэй в ее загородной резиденции, после чего американский лидер заметил, что они «никогда не добивались большего взаимопонимания, чем прошлым вечером». По его словам, на встрече обсуждались военные и торговые вопросы.

Мэй же напомнила, что Соединенные Штаты являются давним и надежным партнером Великобритании в области безопасности и обороны.

Ранее Президент США в интервью газете The Sun раскритиковал предложенный главой Правительства королевства вариант «мягкого» Brexit. По его мнению, он может «убить» будущее торговое соглашение между США и Британией.

До визита Дональда Трампа в Великобританию в СМИ появилась информация, что он устал от «учительского тона» Терезы Мэй, от ее частых просьб и от ее привычки углубляться в детали вместо рассмотрения общих вопросов.