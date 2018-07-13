Трамп заявил о негативных последствиях «мягкого» Brexit

Связи Лондона с ЕС ставят под угрозу торговую сделку Великобритании с США.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). «Мягкая стратегия Brexit» может поставить под угрозу будущее торговое соглашение между Великобританией и США. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

По его словам, он советовал британскому Премьер-министру Терезе Мэй выбрать более жесткий вариант Brexit, но та проигнорировала этот совет.

Попытки Лондона поддерживать связи с Евросоюзом угрожают заключению торговой сделки между странами, отметил Трамп. «Если они заключат такую сделку, мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией», — подчеркнул американский лидер.