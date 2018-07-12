Стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов»

Проект будет называться «Империя пепла» и будет посвящен взлету и падению империи Валирия, земли которой были сожжены извержением вулкана.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Сети появились подробности съемок и сценария второго приквела киносаги «Игры престолов», пишет «Газета.Ру».



В 2017 году телеканал HBO подтвердил съемки первого приквела к «Игре престолов» и рассказал, что события в сюжете будут разворачиваться за тысячу лет до основных действий в фантастическом сериале.



Позже писатель Джордж Мартин, автор эпопеи «Песнь льда и пламени» заявил, что приквелов будет четыре. Сейчас стали доступны детали второго.



Проект будет называться «Империя пепла» и будет посвящен взлету и падению империи Валирия, земли которой были сожжены извержением вулкана.

Валирия будет напоминать Римскую империю, а события будут происходить в портовом городе Соториос. Одной из главных героинь, возможно, станет темнокожая блондинка, летающая на драконе.

Ранее стала известна дата начала съемок первого приквела «Игры престолов».