Стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов»

Рекомендуем
Фото: pixabay.com CC0 Creative Commons
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Сети появились подробности съемок и сценария второго приквела киносаги «Игры престолов», пишет «Газета.Ру».
В 2017 году телеканал HBO подтвердил съемки первого приквела к «Игре престолов» и рассказал, что события в сюжете будут разворачиваться за тысячу лет до основных действий в фантастическом сериале.
Позже писатель Джордж Мартин, автор эпопеи «Песнь льда и пламени» заявил, что приквелов будет четыре. Сейчас стали доступны детали второго.
Проект будет называться «Империя пепла» и будет посвящен взлету и падению империи Валирия, земли которой были сожжены извержением вулкана.
Валирия будет напоминать Римскую империю, а события будут происходить в портовом городе Соториос. Одной из главных героинь, возможно, станет темнокожая блондинка, летающая на драконе.
Ранее стала известна дата начала съемок первого приквела «Игры престолов».
Следующая новость
Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.
Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».
Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.
Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал о компромиссном решении по поправкам к законопроекту о языках.
Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.
Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян и Президент Татарстана обсудили возможность организации прямых авиарейсов между регионами.
Самыми сильными областями с точки зрения проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, пресс-служб и коммунальщиков.
Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.
До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.
Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».
Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.
Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино