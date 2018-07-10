Вышел первый тизер-трейлер фильма «Фаворитка»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Кинокомпания Fox Searchlight опубликовала на своем YouTube-канале первый тизер-трейлер фильма «Фаворитка».
Режиссером выступил грек Йоргос Лантимос, известный по работе над фильмом «Лобстер».
События фильма происходят в Англии XVIII века. Королева Анна приближает к себе придворных дам и отношения во дворце перерастают в войну интриг. В минутном тизере показано, как героини стреляют, устраивают утиные бега и падают в грязь лицом.
Королеву Анну сыграла Оливия Колман, герцогиню Мальборо – Рэйчел Вайс, ее младшую сестру – Эмма Стоун. В фильме также снялись Джо Элвин («Предчувствие конца») и Марк Гейтисс («Шерлок»).
В России премьера состоится 31 января 2019 года.
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