Кремль пообещал рассмотреть прошение матери Сенцова о помиловании ее сына

Мать украинского режиссера обратилась к Президенту России с просьбой помиловать его.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Кремль рассмотрит обращение матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании, когда оно официально поступит в Администрацию Президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля заверил, что ходатайство «будет рассмотрено, оно не останется без внимания».

При этом Песков пояснил, что не может сказать, насколько подобное обращение может быть поводом для инициирования процедуры помилования, так как это юридический вопрос, не входящий в его компетенцию.

В своем обращении, размещенном на сайте радиостанции «Эхо Москвы», Людмила Сенцова попросила Президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына. При этом она заметила, что верит в невиновность сына, но не будет убеждать в ней российского лидера. В своем ходатайстве мать режиссера сделала акцент на том, что он никого не убивал, и обратила внимание на то, что его ждут дети, которым плохо без отца.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев. Сегодня ему исполнилось 42 года.