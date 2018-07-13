Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE

Комиссия по этике обвинила функционера в том, что он не оставил свой пост после блокировки счетов федерации из-за введенных против него санкций США.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Комиссия по этике Международной шахматной федерации (Federation Internationale des Echecs, FIDE) отстранила от должности президента организации Кирсана Илюмжинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Комиссия на заседании, состоявшемся 23 и 24 июня в Цюрихе, пришла к выводу, что Илюмжинов неоднократно нарушал этический кодекс организации, превышая свои полномочия и ставя собственные интересы выше интересов FIDE. В частности, он якобы старался дискредитировать руководство федерации и отказался покинуть свой пост после блокирования ее счетов из-за введенных против него Соединенными Штатами санкций.

В результате Кирсана Илюмжинова отстранили на полтора года: полгода начиная с 13 июля и еще год условно с испытательным сроком в два года.

При этом уже 3 октября в грузинском Батуми должны состояться выборы нового президента FIDE. На этот пост претендуют инициировавший заседание комиссии по этике вице-президент организации Георгиос Макропулос, британский гроссмейстер Найджел Шорт и член попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Аркадий Дворкович.