Черчесов рассказал об отношении к поражению российской сборной на ЧМ

Команда настраивалась пройти на турнире дальше, рассказал тренер российской сборной.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что расстроен результатом, которого добилась российская команда на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Черчесова, с моральной стороны турнир завершился на мажорной ноте, но в спорте важны титулы, которого у команды нет. «Поэтому здесь, конечно, мы огорчены», — сказал он.

Команда настраивалась пройти на турнире дальше, рассказал тренер российской сборной.

«Есть две вещи. Народ объединился благодаря нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца», — отметил он.

Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но это ни о чем не говорит, мы были в шаге от полуфинала, пояснил Черчесов.

7 июля в матче четвертьфинала мундиаля российская команда уступила сборной Хорватии и покинула чемпионат мира.