Китаю интересен импорт российского зерна и сотрудничество в вертолетостроении

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Китай готов импортировать из России, в том числе и из Татарстана, зерно и активно развивать сотрудничество по целому ряду направлений. Об этом сегодня на встрече в Казанском Кремле Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сообщил губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
«Ваша провинция среди регионов Китая наиболее активна в развитии сотрудничества с Россией. Надеюсь, что ваши компании будут активно работать и с Татарстаном, а наши компании активизируют свою работу в Хэйлунцзяне», – заявил Президент РТ.
«Вы информированы о категорической реакции наших властей на начало торговой войны с США. Мы думаем, что между Китаем и Россией сейчас есть огромное пространство для развития сотрудничества в области сельского хозяйства. Нам интересен импорт зерна из России», – подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что широкие возможности есть для совместной работы по таким направлениям, как нефтехимия, машиностроение, вертолетостроение. «У нас в Китае большой рыночный спрос на производство вертолетов. В Харбине есть завод по производству вертолетов, раньше он развивал сотрудничество с Францией и Бразилией», – рассказал руководитель китайской делегации.
Обе стороны отметили перспективы сотрудничества в области образования. «Наша столица, Казань, – это ведущий научно-образовательный центр страны. В вузах республики сегодня обучаются 857 китайских студентов. Я считаю, что это очень хорошо, и мы считаем, что их может быть больше. Это хорошая возможность для наших будущих контактов. Для нас представляет интерес обмен специалистами, участие в образовательных программах вашей провинции», – заявил Минниханов.
Президент Татарстана также обозначил заинтересованность республики в расширении культурного обмена. Большие перспективы имеет и взаимный туризм. «Вы крупный туристский центр. Будет полезным активизировать контакты и в этом направлении», – отметил он.
«По нашим статистическим данным, ежегодно из Китая за границу на отдых выезжают 140 млн человек. Мы сегодня своими глазами видели, что в Татарстане и тысячелетней Казани есть блестящая татарская культура, Кремль и многое другое. У вас богатые туристические ресурсы. Самый главный препятствующий фактор – отсутствие прямого авиарейса. Мы готовы обсуждать этот вопрос», – заявил господин Вэньтао.
Проработка перспективных направлений сотрудничества между Татарстаном и провинцией Хэйлунцзян уже начата. Сегодня было подписано соответствующее соглашение.
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