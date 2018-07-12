Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян и Президент Татарстана обсудили возможность организации прямых авиарейсов между регионами.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Логистику назвал Рустам Минниханов ключевым фактором успешной реализации соглашения, подписанного между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян. Заявление прозвучало сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля во время пресс-подхода по завершению встречи Президента РТ с делегацией из Китая.

«Очень важно, чтобы была реализована возможность прямых авиарейсов. Логистика — один из серьезных моментов для реализации договоренностей. Эти вопросы мы сегодня обсудили, и я уверен, что возможности провинции Хэйлунцзян и Республики Татарстан будут взаимно дополнять друг друга и в ближайшем будущем можно будет увидеть результат», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Для реализации достигнутых соглашений, нам необходимо иметь регулярные рабочие контакты. Наладив продуктивный диалог, мы сможем успешно сотрудничать в области экономики, в нефтехимии, в образовании, спорте и в других направлениях», — отметил губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

Уже сегодня, кроме соглашения о сотрудничестве, был подписан протокол двусторонней встречи. В ближайшее время сторонами будут определены руководители направлений сотрудничества, которым предстоит тщательно проработать документальную базу предстоящей работы над реализацией соглашения.

«Данное соглашение дает нам возможность работать по всем направлениям торгово-экономического, научно-образовательного и культурного взаимодействия. Кроме того, сегодня мы договорились, что на ближайшем экспо в Харбине — в будущем году, мы проведем презентацию потенциала Татарстана», — дополнил Рустам Минниханов.