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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Логистику назвал Рустам Минниханов ключевым фактором успешной реализации соглашения, подписанного между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян. Заявление прозвучало сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля во время пресс-подхода по завершению встречи Президента РТ с делегацией из Китая.
«Очень важно, чтобы была реализована возможность прямых авиарейсов. Логистика — один из серьезных моментов для реализации договоренностей. Эти вопросы мы сегодня обсудили, и я уверен, что возможности провинции Хэйлунцзян и Республики Татарстан будут взаимно дополнять друг друга и в ближайшем будущем можно будет увидеть результат», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Для реализации достигнутых соглашений, нам необходимо иметь регулярные рабочие контакты. Наладив продуктивный диалог, мы сможем успешно сотрудничать в области экономики, в нефтехимии, в образовании, спорте и в других направлениях», — отметил губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.
Уже сегодня, кроме соглашения о сотрудничестве, был подписан протокол двусторонней встречи. В ближайшее время сторонами будут определены руководители направлений сотрудничества, которым предстоит тщательно проработать документальную базу предстоящей работы над реализацией соглашения.
«Данное соглашение дает нам возможность работать по всем направлениям торгово-экономического, научно-образовательного и культурного взаимодействия. Кроме того, сегодня мы договорились, что на ближайшем экспо в Харбине — в будущем году, мы проведем презентацию потенциала Татарстана», — дополнил Рустам Минниханов.
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