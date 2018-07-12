Трамп опубликовал в Twitter’е направленное ему письмо Ким Чен Ына

Президент США охарактеризовал послание как «очень приятную записку».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter’е снимки послания Высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына и перевода письма на английский язык.

В послании, датированном 6 июля, лидер КНДР заметил, что «энергичные и экстраординарные усилия» его американского коллеги по налаживанию отношений между странами обещают обоим государствам «новое будущее».

При этом Ким Чен Ын уверен, что дальнейшему улучшению двусторонних отношений должна поспособствовать его новая встреча с Президентом США.

«Очень приятная записка от Председателя Кима из Северной Кореи. Большой прогресс!» – прокомментировал содержание письма сам Дональд Трамп.

Первая встреча лидеров КНДР и США состоялась 12 июня в Сингапуре.