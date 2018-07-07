Северная Корея сочла требования США односторонними и грабительскими

Представитель КНДР назвал переговоры с госсекретарем Помпео «очень разочаровывающими».

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Северная Корея сочла требования Соединенных Штатов, переданные посетившим Пхеньян государственным секретарем США Майком Помпео, «односторонними и грабительскими». Об этом сообщает РБК со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Не названный по имени представитель Министерства иностранных дел КНДР пояснил, что руководство его страны ожидало «продуктивных мер», выдержанных в духе саммита Президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Однако, констатировал дипломат, этого не произошло, и переданные Помпео предложения не соответствовали идеям встречи, состоявшейся 12 июня в Сингапуре. Переговоры оказались «очень разочаровывающими», резюмировал он.