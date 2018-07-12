Трамп встретился с Порошенко

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня глава Украины Петр Порошенко на полях саммита членов-стран НАТО, который проходит в столице Бельгии, встретился с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщают «Известия».
Источник отмечает, что беседа длилась 20 минут. Детали встречи Порошенко обещал рассказать при встрече со СМИ.
16 июля в столице Финляндии Хельсинки пройдет саммит между Президентом России Владимиром Путины и Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь».
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