Трамп встретился с Порошенко

Беседа двух Президентов велась за закрытыми дверями и длилась около 20 минут.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня глава Украины Петр Порошенко на полях саммита членов-стран НАТО, который проходит в столице Бельгии, встретился с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщают «Известия».

Источник отмечает, что беседа длилась 20 минут. Детали встречи Порошенко обещал рассказать при встрече со СМИ.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки пройдет саммит между Президентом России Владимиром Путины и Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь».