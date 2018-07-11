Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»

Встреча Путина и Трампа состоится в 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко пожелал американскому коллеге Дональду Трампу успехов перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера со ссылкой на его интервью Financial Times.

Текущая неделя, которая началась с саммита Украина — ЕС в Брюсселе, важна для Украины, «когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности», отметил Порошенко.

«Эта „украинская неделя“ направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами, прежде всего в Хельсинки», — сказал Президент Украины.

Как подчеркнул Порошенко, основываясь на подходе «не делать ничего, что касается Украины, без Украины», он желает Трампу «успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь». Российский лидер, по его словам, ждет поражения Украины. «Но это не наш вариант и никогда им не будет», — добавил Порошенко.

Переговоры Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Как отметил украинский лидер, встреча состоится в 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.