Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко пожелал американскому коллеге Дональду Трампу успехов перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера со ссылкой на его интервью Financial Times.
Текущая неделя, которая началась с саммита Украина — ЕС в Брюсселе, важна для Украины, «когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности», отметил Порошенко.
«Эта „украинская неделя“ направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами, прежде всего в Хельсинки», — сказал Президент Украины.
Как подчеркнул Порошенко, основываясь на подходе «не делать ничего, что касается Украины, без Украины», он желает Трампу «успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь». Российский лидер, по его словам, ждет поражения Украины. «Но это не наш вариант и никогда им не будет», — добавил Порошенко.
Переговоры Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки. Как отметил украинский лидер, встреча состоится в 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.
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