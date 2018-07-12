Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предрекла увеличение турпотока в Россию при послаблении визового режима, который, по ее мнению, является «не самым, мягко говоря, безоблачным и травоядным в мире». Об этом она заявила во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы.

«Природа человеческая такова, что человек, конечно, во-первых, верит собственным глазам, во-вторых, верит своим друзьям, родственникам и людям, которых он знает, и только в-пятнадцатых верит прессе. Понятно, что люди, которые здесь побывали, приехав домой и поделившись восторгами со своими близкими, а у каждого из этих людей есть семья, есть друзья, не сможет не заразить хотя бы частью этого восторга этих людей, — подчеркнула она. — Я очень надеюсь, что это позитивно скажется на туристическом потоке к нам. Но здесь и мы должны постараться. Потому что, конечно, наш визовый режим не самый, мягко говоря, безоблачный и травоядный в мире».

Симоньян предложила сделать послабления при получении виз для иностранных граждан, уже побывавших в России, хотя и признала, что вопрос не является для нее профильным, поскольку ни в МИДе, ни в правительстве она не работает. Главная проблема России на данный момент — бюрократия, отметила она.

«Сейчас на волне этой радости и эйфории, как модно сейчас говорить, этого хайпа, мы просто обязаны сделать так, чтобы через три месяца все это не забылось. И в следующем году, выбирая, куда поехать летом отдыхать, что бы посмотреть, люди поехали бы к нам, — объяснила Маргарита Симоньян. — А не получилось бы так, что они хотят поехать к нам – их друзья, родственники им рассказали, – но они не могут, потому что мы им сами создали такие препоны, что сюда, к нам, не попасть. Очень хотелось бы, чтобы это было не так».