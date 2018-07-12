Симоньян позлорадствовала над фейк-ньюз BBC о России

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» предположила, что ранее одураченные западной прессой европейцы перестанут доверять собственным СМИ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). До начала чемпионата мира в России многие западные СМИ, в числе которых и BBC, выпускали материалы и целые фильмы, посвященные «полицейскому государству-агрессору — России», в которой европейского болельщика ждет множество опасностей и неприятностей. Теперь, после того, как болельщики лично убедились в том, что Россия — цивилизованная и современная страна, эти же самые СМИ с высокой долей вероятности могут потерять лояльность своей аудитории. Об этом сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы рассказала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Я оценивала работу зарубежных СМИ до чемпионата. Понятно, что это был привычный, обычный набор штампов и диких историй: не нужно ездить в Россию, вас казаки изобьют ногами. Одно замечательное издание подробно описало, какие средневековые пытки ожидают болельщиков в российских тюрьмах, куда они обязательно попадут, потому что Россия — полицейское государство, пустые полки в магазинах и прочее. Во время чемпионата, надо отдать им должное, те же самые издания писали: "Мама дорогая, как же неожиданно, что полки полные, в тюрьму не сажают, нагайками не отхлестали, все улыбаются, и вот я даже надел британский флаг — никто с меня его не сорвал, я даже вышел в футболке родного клуба и ничего не случилось"», — процитировала Симоньян.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что сложившая ситуация подтвердила ее давнюю теорию о том, что заговора в мировой прессе против России нет, а «тонны грязи», которые ежедневно обрушиваются на страну с западных телеканалов — это следствие банального невежества пишущих о России журналистах. Их представление о России, по словам Симоньян, остановилось в 1987 году.

«Огромное счастье и даже небольшое злорадство я испытываю от того, что болельщики, приехавшие сюда, несмотря на то что начитались своей прессы, насмотрелись по BBC бесконечных фильмов о том, как ужасно себя ведут российские болельщики, какие они все хулиганы, ай-ай, страшно-страшно, не надо ехать, так вот, эти люди больше не будут так свято верить этой своей прессе. Мне представляется, что эта пресса и телеканалы, которые так обманули ожидания своей собственной аудитории потеряет много. Не надо было так делать», — заключила Маргарита Симоньян.