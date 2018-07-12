Менеджер Данилко призвал не «хоронить» Сердючку раньше времени

Данилко начал выступать в образе Верки Сердючки 25 лет назад – в 1993 году.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Менеджер Андрея Данилко Андрей Уренев опроверг информацию о завершении карьеры артиста. В комментарии РЕН ТВ Уренев заявил, что объявления о том, что проект закрыт, пока не было. И, несмотря на то, что они называют грядущий гастрольный тур Сердючки по Украине прощальным, это не означает, что Данилко распрощается с этим образом.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Андрей Данилко решил распрощаться с образом Верки Сердючки и отправиться в прощальную гастроль по Украине. Артист пояснил, что таким образом он хотел сказать «спасибо» всем тем, кто участвовал в создании его образа и смог сделать из парня из Полтавы самодостаточного артиста, которому на сегодняшний день можно не работать.



Данилко начал выступать в образе Верки Сердючки 25 лет назад – в 1993 году. С тех пор он стал обладателем множества наград, получил титул народного артиста Украины, выпустил 10 альбомов и 20 клипов.