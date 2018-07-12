Менеджер Данилко призвал не «хоронить» Сердючку раньше времени

Фото: instagram.com/v_serduchka/
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Менеджер Андрея Данилко Андрей Уренев опроверг информацию о завершении карьеры артиста. В комментарии РЕН ТВ Уренев заявил, что объявления о том, что проект закрыт, пока не было. И, несмотря на то, что они называют грядущий гастрольный тур Сердючки по Украине прощальным, это не означает, что Данилко распрощается с этим образом.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Андрей Данилко решил распрощаться с образом Верки Сердючки и отправиться в прощальную гастроль по Украине. Артист пояснил, что таким образом он хотел сказать «спасибо» всем тем, кто участвовал в создании его образа и смог сделать из парня из Полтавы самодостаточного артиста, которому на сегодняшний день можно не работать.
Данилко начал выступать в образе Верки Сердючки 25 лет назад – в 1993 году. С тех пор он стал обладателем множества наград, получил титул народного артиста Украины, выпустил 10 альбомов и 20 клипов.
Следующая новость
Перед началом игры между сборными России и Саудовской Аравии в твиттере Симоньян появилась фотография российского Президента с португальцем.
Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.
До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.
Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».
Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.
Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» предположила, что ранее одураченные западной прессой европейцы перестанут доверять собственным СМИ.
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино