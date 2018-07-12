Украинский певец Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, заявил, что больше не будет выступать в образе Верки Сердючки, передает РИА Новости.
Последний раз в образе Сердючки артист появится завтра, 13 июля, в Одессе. В течение года артист планирует устроить прощальные гастроли по Украине.
Данилко начал выступать в образе Верки Сердючки 25 лет назад – в 1993 году. За это время вышло более 10 студийных альбомов и 20 клипов. В 2008-м певец занял второе место на «Евровидении» и стал народным артистом Украины.
В апреле этого года певец признался, что выступает в России на закрытых мероприятиях. По словам артиста, это не афишные концерты. Автор хита «Все будет хорошо» заявил, что он обычный человек, который «хочет заработать».
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