В Татарстане за полгода возбуждено 32 уголовных дела за невыплату зарплаты

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за полгода следственным управлением возбуждено 32 уголовных дела за невыплату заработной платы. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ сообщил заместитель руководителя организационно-контрольного отдела, подполковник юстиции Следственного управления СК РФ по РТ Антон Алборов.
«В целом благодаря нашему вмешательству обеспечена выплата задолженности по зарплате работникам на сумму свыше 40 млн рублей», – отметил докладчик.
По его словам, за шесть месяцев этого года прекращено шесть уголовных дел на стадии следствия в связи с полным погашением задолженности по зарплате. «Вместе с тем реальный долг перед работниками остается значительный», – заметил Алборов.
В текущем году возбуждено 43 уголовных дела по фактам производственного травматизма, добавил он.
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