Задолженность по зарплате в Татарстане выросла на 13 процентов

Большая часть долга по заработной плате имеется на предприятиях обрабатывающих производств, транспорта и строительства.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане на 1 июля задолженность по заработной плате составила 11 млн 986 тыс. рублей, что на 13 процентов больше по сравнению с началом текущего года. Об этом сегодня на заседании коллегии Минтрудсоцзащиты РТ сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

По словам докладчика, большая часть долга сосредоточена на предприятиях обрабатывающих производств, транспорта и строительства.

Наибольшая сумма долга – 5 млн 616 тыс. рублей – выявлена в Заинске. Также долги имеются на предприятиях Казани, Камско-Устьинского и Бугульминского районов РТ, рассказал Валиуллов.

«В первом полугодии текущего года во взаимодействии с органами прокуратуры было проведено 317 проверок работодателей. Выявлены 78 работодателей, не погасивших задолженность по заработной плате на момент проведения проверки», – подчеркнул он.

Первый замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ добавил, что после принятия мер правового реагирования работникам выплачена задержанная зарплата на сумму свыше 142 млн рублей.

Увеличилось количество муниципальных образований со средней заработной платой ниже республиканских значений, заметил докладчик. «Если в январе таких муниципальных образований было 30, то в апреле их число достигло 35», – констатировал он.

Наиболее низкие показатели по средней заработной плате в Алькеевском (22 тыс. 596 рублей), Камско-Устьинском (22 тыс. 60 рублей), Дрожжановском (21 тыс. 166 рублей), Кайбицком (21 тыс. 299 рублей) и Балтасинском (22 тыс. 257 рублей) районах РТ.