Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за полгода произошло 59 несчастных случаев на производстве. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение случаев со смертельным исходом с 9 до 11. Об этом сегодня на заседании коллегии Минтрудсоцзащиты РТ сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

Работники за шесть месяцев текущего года пострадали в результате падения, в том числе с высоты, ДТП, обрушения и обвалов, воздействия движущихся и разлетающихся предметов, взрывов, отметил докладчик.

«ДТП является наиболее частой причиной производственного травматизма. За шесть месяцев этого года поставлен антирекорд по этому виду происшествий. Анализ причин несчастных случаев показал, что участились факты возгорания кабин машин во время стоянки из-за использования водителями для подогрева пищи газовых конфорок. До 2016 года травм по этой причине не регистрировалось. На 1 июля зафиксировано четыре случая, в том числе один смертельный», – констатировал Валиуллов.

По его словам, наибольшее количество несчастных случаев по итогам первого полугодия приходится на предприятия перерабатывающих производств – 15. Кроме того, девять человек пострадали в строительной сфере, восемь – на автотранспортных предприятиях, семь – на предприятиях по добыче полезных ископаемых, по пять человек – в сельском хозяйстве и учреждениях образования.

Возросло количество пострадавших в Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Кайбицком, Мензелинском, Тюлячинском районах и Набережных Челнах, добавил он.

«Основными причинами несчастных случаев остаются недостатки в организации безопасного ведения работ, низкий уровень знаний в области охраны труда, нарушения трудовой дисциплины, – подчеркнул докладчик. – К вопросам охраны труда работники и работодатели часто подходят формально. Даже пройдя необходимый инструктаж, сотрудник обычно не вникает в его детали и тем более не требует от руководства его соблюдения. Более 70 процентов несчастных случаев на производстве связаны с человеческим фактором».

Он также заметил, что за последние три года повторные случаи производственного травматизма происходили на таких предприятиях, как КАПО-Автотранс, Бугульминские электрические сети, Зеленодольский фанерный завод, Казанский ДСК.

«Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню производственного травматизма Татарстан по-прежнему имеет один из лучших показателей – 0,6 в расчете на тысячу работающих и занимает второе место. Данный показатель более чем в два раза ниже среднероссийского, который составляет 1,3 пострадавших на тысячу работающих», – заключил первый замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ.