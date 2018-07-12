Татарстан намерен довести число соглашений о сотрудничестве с китайскими провинциями до девяти

Накануне в Татарстан прибыла большая делегация из провинции Хэйлунцзян под руководством ее губернатора Ван Вэньтао.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). 2018-й и 2019 годы в России объявлены годами налаживания межрегиональных связей. Татарстан активно работает в этом направлении: к пяти уже подписанным между РТ и китайскими провинциями соглашениям сегодня добавится еще одно – с провинцией Хэйлунцзян.

Накануне в Татарстан прибыла большая делегация из провинции Хэйлунцзян под руководством ее губернатора Ван Вэньтао. Сегодня гости знакомятся с экономическим и инвестиционным потенциалом Татарстана, посещают Иннополис, Свияжск, Казанский федеральный университет, а вечером состоится их встреча с Президентом Татарстана, где и планируется подписать соглашение.

«Кроме того, на стадии подготовки подписание еще трех таких соглашений. Хотим отметить, что наши отношения с провинциями Китайской Народной Республикой носят характер стратегического партнерства, которое заложено на уровне глав двух государств», — пояснила на брифинге в Доме Правительства РТ, заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Мы дорожим нынешним высоким уровнем наших отношений, Президент Татарстана ежегодно бывает в Китае, проводит деловые форумы с презентацией потенциала республики и переговоры по привлечению новых инвестиций на наш рынок», — продолжила официальный представитель Казанского Кремля.

Круг вопросов, которые планируется обсудить на встрече сегодня, весьма широк. «Если говорить конкретно о провинции Хэйлунцзян, то это один из центров китайской тяжелой промышленности, там широко развито машиностроение, нефтехимия, энергетик, пищевая отрасль, туризм. Это те направления, по которым мы планируем дальше выстраивать наше сотрудничество», — сообщила Галимова.

В минувшем году внешнеторговый оборот между Татарстаном и КНР составил чуть менее 566 млн долларов США. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году, но потенциал еще огромен. Товарооборот Татарстана с той же Турецкой Республикой — два млрд долларов.

«Кроме инвестиционного интереса к этой провинции есть интерес в выстраивании отношений в образовательной части и туризма. Так, мы готовы обсудить возможность открытия прямых рейсов. Что касается образования, то сегодня в вузах РТ обучаются 857 китайских студентов, и нам интересна возможность обмена опытом в части образовательных программ, а также обмен опытом между специалистами», — отметила официальный представитель Казанского Кремля.