Товарооборот между Татарстаном и Турцией достиг двух млрд долларов США

Рустам Минниханов рассматривает Турцию как одного из стратегических экономических партнеров республики.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Двух млрд долларов США достиг товарооборот между Татарстаном и Турецкой Республикой по итогам 2017 года. По сравнению с 2016 годом рост превысил 40 процентов. Цифры сегодня на брифинге в Кабмине привела заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В минувший понедельник Президент РТ по личному приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана присутствовал на церемонии инаугурации вновь избранного Президента Турецкой Республики.

«Рустам Минниханов в составе делегации РФ был единственным из руководителей регионов России. Это свидетельствует о тесных деловых связях между Татарстаном и Турцией. Президент Татарстана неоднократно подчеркивал, что Турция для нас — стратегический партнер и что он рассматривает Татарстан как хорошую площадку для входа турецких инвестиций и турецкого бизнеса на российский рынок. Такое приглашение расцениваем как знак дальнейшего укрепления наших отношений», — подчеркнула Галимова.

