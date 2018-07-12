Товарооборот между Татарстаном и Турцией достиг двух млрд долларов США

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Фото: pixabay.com/СС0, tatarstan.ru
(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Двух млрд долларов США достиг товарооборот между Татарстаном и Турецкой Республикой по итогам 2017 года. По сравнению с 2016 годом рост превысил 40 процентов. Цифры сегодня на брифинге в Кабмине привела заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
В минувший понедельник Президент РТ по личному приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана присутствовал на церемонии инаугурации вновь избранного Президента Турецкой Республики.
«Рустам Минниханов в составе делегации РФ был единственным из руководителей регионов России. Это свидетельствует о тесных деловых связях между Татарстаном и Турцией. Президент Татарстана неоднократно подчеркивал, что Турция для нас — стратегический партнер и что он рассматривает Татарстан как хорошую площадку для входа турецких инвестиций и турецкого бизнеса на российский рынок. Такое приглашение расцениваем как знак дальнейшего укрепления наших отношений», — подчеркнула Галимова.
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