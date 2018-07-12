Итоги участия Казани в организации и проведении игр ЧМ-2018 подведут 19 июля

Рустам Минниханов планирует принять участие в работе республиканского комитета по подведению итогов футбольного мундиаля.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В следующий четверг, 19 июля, Татарстан планирует подвести итоги участия Казани в организации и проведении игр чемпионата мира по футболу. В работе республиканского комитета планирует принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«За период проведения в Казани игр чемпионата: с 14 июня по шестое июля, Казань посетили 300 тыс. туристов и экскурсантов», — сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Почти каждый из приехавших болельщиков и туристов счел необходимым побывать в Казанском Кремле. 250 тыс. человек посетили игры, проходившие на стадионе «Казань-Арена».

«Президент Татарстана отметил высокую организацию проведения мирового первенства в Казани. Именно слаженная работа всех служб позволила провести игры на столь высоком уровне. Особые слова благодарности Рустам Минниханов адресует правоохранительным органам, обеспечившим безопасность мундиаля», — подчеркнула Галимова.



Также, от имено лидера Татарстана, Лилия Галимова поблагодарила волонтеров, которые активно помогали гостям республики и жителей Казани, радушие и гостеприимство которых так часто отмечали в своих блогах зарубежные болельщики, приехавшие на игры чемпионата.