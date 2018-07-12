Россияне задолжали за ЖКХ 1,4 трлн рублей

Эксперты сообщили, что среди должников есть как малообеспеченные граждане, так и состоятельные владельцы жилплощади в новостройках.

(Казань,12 июля, «Татар-информ»). Жители России задолжали за услуги ЖКХ 1,4 трлн рублей за январь — март 2018 года, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В первом квартале 2018 года долги россиян и юрлиц за ЖКХ выросли на 72 млрд рублей по сравнению с первыми тремя месяцами 2017 года.

Неуплата за водоснабжение увеличилась почти на шесть процентов до 86 млрд рублей, водоотведение более чем на 6,5 процента, почти до 64 млрд рублей. Объем неуплаченных счетов за электричество вырос почти на десять процентов и равен 247,5 млрд рублей, за жилищные услуги — почти на 15 процентов до 234,3 млрд рублей, за тепло — почти на семь процентов до 569,3 млрд рублей. Лишь за газоснабжение задолженность сократилась — она уменьшилась более чем на девять процентов, до 195,2 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что должниками становятся как малообеспеченные граждане, так и владельцы квартир в новостройках и состоятельные люди, которые откладывают оплату на потом. В среднем размер установленной судом задолженности граждан составляет 46 тысяч рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бугульминские приставы взыскали с должников почти 8 млн рублей долгов за ЖКХ.