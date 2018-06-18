(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Бугульминские приставы взыскали с должников почти 8 млн рублей долгов за ЖКХ, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
В отношении других неплательщиков по жилищно-коммунальным платежам приставы применили такие меры, как взыскание денежных средств со счетов, наложение запрета на регистрацию автомобиля и недвижимости. Сумма ареста превысила 128 млн рублей.
В ближайшее время приставы планируют рейд с аппаратно-программным комплексом «Дорожный пристав». «Умный» аппарат реагирует на госномера автомобилей, вычисляя в потоке машины неплательщиков.
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