В реке Криуша в Елабуге рыбаки обнаружили тело утонувшей женщины

Сотрудникам полиции предстоит установить личность погибшей.

(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге обнаружили тело утонувшей женщины. Погибшую в реке Криуша увидели рыбаки, которые рыбачили на территории Танайских лугов, они же вызвали спасателей.

Как сообщили в отделе полиции Елабуги, на вид женщине 45-55 лет. Ее личность пока не установлена. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02, (85557) 3-07-67, 8 -917-873-85-08.

В этом купальном сезоне это уже второе происшествие на водных объектах города. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 5 июля в Тойме было обнаружено тело 57-летнего мужчины, который ушел гулять с собакой и не вернулся. Его поиске велись в течение трех дней.