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Татар-информ

6 июля 2018, 13:55

Происшествия

В Елабуге мужчина ушел гулять с собакой и утонул

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Тело 57-летнего мужчины обнаружили в реке Тойма спустя двое суток после его исчезновения.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Елабуге мужчина ушел гулять с собакой и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пропавшем 57-летнем жителе Елабуге пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 во вторник, 3 июля. Племянница пропавшего рассказала, что дядя ушел гулять с собакой и не вернулся домой.

Спустя двое суток на реке Тойма было обнаружено тело пропавшего мужчины. Спасатели ЗПСО №5 извлекли погибшего из воды.

Не исключено, что мужчина поскользнулся и упал в реку, а рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь.
 

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