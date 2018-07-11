Минздрав РТ: Снятого с самолета пассажира после обследования отпустили из больницы

Сегодня утром аэробус совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Снятого с самолета пассажира после обследования отпустили из больницы, сообщили ИА «Татар-информ» в Минздраве РТ.

Ранее агентство сообщало, что в аэропорту Казани вынужденно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие.

В результате 58-летнего петербуржца доставили в ЦРБ Казани, где мужчину обследовали и отпустили из медучреждения.