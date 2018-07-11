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Минздрав РТ: Снятого с самолета пассажира после обследования отпустили из больницы

Татар-информ

11 июля 2018, 11:05

Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Казани из-за болезни пассажира

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Самолет, который вынужден был сесть в Казани, летел из Уфы в Санкт Петербург.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Аэробус А319 вынужденно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Самолет выполнял рейс Уфа – Санкт Петербург, в казанском аэропорту он сел в 5.31 утра. На борту воздушного судна находился 131 пассажир.

Заболевшего мужчину госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. В 6.20 самолет вылетел в Санкт-Петербург.

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