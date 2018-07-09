Главное
При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

Татар-информ

11 июля 2018, 09:45

КультураШоу-бизнес

Кит Харингтон заявил о завершении съемок финальной части «Игры престолов»

Рекомендуем

Выход финальной части сериала запланирован на апрель 2019 года.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Исполнитель роли Джона Сноу в киносаге «Игра престолов» актер Кит Харингтон сообщил о завершении съемок сериала.

Об этом актер заявил в своем Instagram'e. «Съемки "Игры престолов" официально завершены», – написал Харингтон, сопроводив запись грустным смайлом.

Выход финальной части сериала запланирован на апрель 2019 года.

Ранее исполнительница роли Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс объявила об уходе из «Игры престолов», а исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке «Игры престолов».

 

Game of Thrones has officially finished filming forever 😭😭

Публикация от Kit Harington (@kitharingtonig)

Следующая новость

В Узбекистане отпраздновали Сабантуй-2018
Новости дня
10:34
Шойгу заявил о невозможности прямого столкновения России с Украиной
10:23
При возгорании катализатора на заводе «Нижнекамскнефтехима» пострадал рабочий

По данным МЧС, ЧП не представляет угрозы для населения.

10:07
Госдеп США одобрил продажу ракет Британии и Дании
09:45
Кит Харингтон заявил о завершении съемок финальной части «Игры престолов»
09:34
СМИ узнали о высылке двух российских дипломатов из Греции
09:31
В сгоревшем вагоне поезда Саратов – Адлер ехала выпускница КФУ

Семнадцатый вагон состава начал дымиться на станции Сальск под Ростовом-на-Дону.

09:23
В Нижнекамском районе взломщик попытался украсть из супермаркета элитный алкоголь

Злоумышленник проник в магазин, расположенный в селе Большое Афанасово по Молодежной улице.

09:10
В Китае шокированы планами США ввести новые пошлины
08:54
Бельгийские власти не встретили Трампа в Брюсселе из-за футбола
08:36
Пещера в Таиланде после спасения детей станет туристическим объектом
08:18
СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов
08:00
Ростехнадзор в 2017 году выявил у «Татнефти» более 2 тыс. нарушений

На предприятие наложили штрафов на сумму более 4 млн рублей.

07:52
Песков прокомментировал слова сравнившего власти РФ с мафией сенатора США
07:38
СМИ: Коллекторы получат доступ к биометрическим данным россиян
07:24
В Индии увидели угрозу в российских истребителях
07:10
СМИ узнали о планах ввести новый порядок регистрации автомобилей
06:54
Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»
06:38
Внук Брежнева умер в Крыму
06:22
В Казани покажут веб-документальный фильм о российском футболе «Бей-беги»

«Бей-беги» — это фильм длиною в матч, составленный из найденных в Сети фрагментов записей игр региональных чемпионатов по футболу последних лет.

06:08
В Алексеевском районе открылся палаточный спортивный лагерь

60 баскетболистов, боксеров и пловцов в течение семи дней отдохнут на живописном берегу Камы.

05:26
Волонтеры Елабуги готовы доставить воду до квартиры

Из-за жары в некоторых домах города возникают перебои с водоснабжением.

04:31
В тетюшском лагере прошел патриотический квест «Дорогами Великой Победы»

Участники квеста разгадывали танграммы, пели песни военных лет, сопоставляли условные обозначения.

03:28
В Узбекистане отпраздновали Сабантуй-2018

Гостей на Театральной площади встречали строчками стихотворений на татарском, узбекском, русском и английском языках.

02:05
Экспертами Летнего кампуса РАНХиГС станут Алексей Учитель и Станислав Попов

Перед студентами Летнего кампуса Президентской академии также выступит генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.

01:15
В Агрызском районе состоялся творческий вечер поэта Альфиры Низамовой

На вечере под названием «В кругу друзей» звучали стихи Альфиры Низамовой и песни на ее слова.

События

11 июляБожье слово в горячей точке: военный священник из Татарстана вернулся из командировки в Сирию

11 июляАйс, айс, бэби: где в Казани найти лимонад с лавандой и милкшейк с лукумом

10 июляРинат Юзаев: Проект «Черное Озеро» в зоне внимания «пиратов»

10 июляТрагедия «Черного озера»: темной ночью бродячий пес загрыз лебедь

10 июляКоварное солнце: мифы о развитии рака кожи, правильный загар и группы риска

10 июля«Такого не помнят даже старожилы»: в Буинском районе шквалистый ветер отрывал крыши, градом побило огороды и домашнюю птицу

10 июляРоман Шайхутдинов — о борьбе с «лапшой», «умных» камерах и новых проектах Иннополиса