Кит Харингтон заявил о завершении съемок финальной части «Игры престолов»

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Исполнитель роли Джона Сноу в киносаге «Игра престолов» актер Кит Харингтон сообщил о завершении съемок сериала.
Об этом актер заявил в своем Instagram'e. «Съемки "Игры престолов" официально завершены», – написал Харингтон, сопроводив запись грустным смайлом.
Выход финальной части сериала запланирован на апрель 2019 года.
Ранее исполнительница роли Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс объявила об уходе из «Игры престолов», а исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке «Игры престолов».
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