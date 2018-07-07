Исполнительница Арьи Старк объявила об уходе из «Игры престолов»

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(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» актриса Мэйси Уильямс объявила об уходе из сериала. Об этом Уильямс сообщила в своем Instagram`e.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», – написала актриса.
Месяц назад об уходе из фантастической саги заявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.
Финальный, восьмой сезон киносаги выйдет в апреле 2019 года.
Ранее исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке «Игры престолов».
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