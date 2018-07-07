Исполнительница Арьи Старк объявила об уходе из «Игры престолов»

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», – написала актриса.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» актриса Мэйси Уильямс объявила об уходе из сериала. Об этом Уильямс сообщила в своем Instagram`e.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», – написала актриса.

Месяц назад об уходе из фантастической саги заявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

Финальный, восьмой сезон киносаги выйдет в апреле 2019 года.



Ранее исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке «Игры престолов».