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В Высокогорском районе РТ в доме сгорела 80-летняя пенсионерка

Татар-информ

8 июля 2018, 14:01

Культура

Исполнительница Арьи Старк объявила об уходе из «Игры престолов»

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Фото: соцсети

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», – написала актриса.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» актриса Мэйси Уильямс объявила об уходе из сериала. Об этом Уильямс сообщила в своем Instagram`e.

«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения», – написала актриса.

Месяц назад об уходе из фантастической саги заявила Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Дейенерис Таргариен.

Финальный, восьмой сезон киносаги выйдет в апреле 2019 года.

Ранее исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке «Игры престолов».

 

goodbye belfast. goodbye arya. goodbye game of thrones. what a joy i’ve had. here’s to the adventures to come #lastwomanstanding #barely #immasleepforthenextfouryears #justkiddingidontsleep

Публикация от Maisie Williams (@maisie_williams)

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