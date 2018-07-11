В Китае шокированы планами США ввести новые пошлины

В случае введения пошлин Китай намерен подать еще один иск против США во Всемирную торговую организацию.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Китай шокирован намерениями США ввести новые пошлины на китайские товары в размере 200 млрд долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства коммерции КНР.

«Китайская сторона шокирована действиями США. Чтобы защитить основные интересы страны и интересы народа КНР, китайское правительство, как всегда, должно будет принять необходимые контрмеры», — говорится в заявлении ведомства.

В случае введения пошлин Китай намерен подать еще один иск против США во Всемирную торговую организацию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов.