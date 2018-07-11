СМИ: США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп ранее обещал ввести пошлины на китайские товары в размере 500 млрд долларов.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). США собираются ввести новые пошлины на китайские товары в размере 200 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал ввести пошлины на товары из Китая в размере 500 млрд долларов. Процесс займет два месяца, в течение которых будет формироваться список товаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кремле прокомментировали ситуацию с пошлинами США и Китая.