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Татар-информ

6 июля 2018, 14:12

Экономика и финансы

В Кремле прокомментировали ситуацию с пошлинами США и Китая

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Россия со своей стороны будет принимать меры для защиты внутренних интересов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Повышение таможенных пошлин на китайские товары — протекционизм со стороны США. В совокупности с ответными мерами КНР это может иметь последствия для конкретных секторов мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

Россия со своей стороны будет принимать меры для защиты внутренних интересов, тем более что они предусмотрены нормами Всемирной торговой организации, добавил Песков.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между Соединенными Штатами и КНР вступили в силу 6 июля. США 15 июня сообщили о введении ввозной пошлины в 25 процентов на импорт из Китая объемом в 50 млрд долларов в год. Китай в ответ объявил, что введет ввозную пошлину в 25 процентов на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 млрд долларов.

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