«Ювентус» назвал сумму трансфера Роналду

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заплатил за трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из испанского «Реала» 100 млн евро. Об этом сообщается на сайте «Ювентуса».
Итальянский клуб будет выплачивать сумму на протяжении двух лет. Соглашение с 33-летним португальцем рассчитано до 30 июня 2022 года.
Роналду играл за «Реал» с 2009 года.
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