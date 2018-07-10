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Татар-информ

10 июля 2018, 18:56

Спорт

Роналду переходит из «Реала» в «Ювентус»

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Криштиану Роналду играл за «Реал» с 2009 года и забил 450 голов в 238 матчах.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает мадридский «Реал» и переходит в туринский «Ювентус». Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

Отмечается, что клуб поддержал желание и просьбу Роналду, который играл за «Реал» с 2009 года и забил 450 голов в 238 матчах. 

Вместе с испанским клубом футболист два раза становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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