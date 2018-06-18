В Татарстане с 2012 года реконструировано и построено шесть круглогодичных лагерей

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Фото: архив/Лилия Чанышева
(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 2012 года реконструировано и построено шесть республиканских лагерей круглогодичного действия. За это время пропускная способность в отремонтированных лагерях увеличена более чем на 4,5 тыс. человек. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.
Спикер подчеркнул, что во время подготовки к летней оздоровительной кампании детей во всех лагерях проведен текущий ремонт.
По его словам, с 2014 года во многих оздоровительных учреждениях республики проведена реконструкция. «С 2014 года отремонтировано около 35 тыс. кв. м площадей на общую сумму более 450 млн рублей, построено 6 тыс. кв. м на общую сумму около 130 млн рублей», – сказал Фаттахов.
Кроме того, с 2014 года на круглогодичный режим работы перешли три государственных лагеря – «Пламя», «Заречье» и «Ласточка», добавил он.
В 49 лагерях функционируют открытые и закрытые бассейны, организован выезд детей в оздоровительные комплексы для купания, в двух лагерях есть возможность купаться в естественных водоемах.
«Стоимость путевки состоит из родительского взноса и части компенсации из бюджета Татарстана. Родительский взнос в зависимости от вида, продолжительности и степени комфортности условий отдыха варьируется от 1,8 тыс. до 17 тыс. рублей. Из бюджета республики компенсируется сумма от 6,5 тыс. до более 16 тыс. рублей», – констатировал министр.
Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима рассказала, что Минобрнауки в этом году координирует отдых 105 тыс. 41 ребенка. «Часть из них отдохнет летом, а отдыхом более 27 тыс. 227 детей будем заниматься в осенние и зимние каникулы», – отметила она.
Сулима также сообщила, что по линии министерства в пришкольных лагерях отдохнули 57 тыс. детей, 12 тыс. подростков в лагерях труда и отдыха и 8 тыс. 439 детей находятся в профильных сменах.
«В приемных семьях воспитывается более 7 тыс. школьников. В настоящее время в оздоровительных лагерях отдохнули 2 тыс. 96 детей из замещающих семей», – заключила она.
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