Более 118,8 тыс. детей из Татарстана отдохнули в оздоровительных лагерях

Количество отдыхающих детей в этом году больше на 163 человека.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В детских оздоровительных лагерях отдохнули 118 тыс. 873 ребенка и подростка из Татарстана, что составляет более 63 процентов от запланированного количества. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

«Количество отдыхающих детей в рамках республиканской программы в этом году больше на 163 человека», – отметил спикер.

С прошлого года в Татарстане организуются специализированные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Фаттахов. «Это смены, которые учитывают особенности таких детей и направлены на их физическое, интеллектуальное, творческое развитие и, что важно, на социализацию», – добавил он.

По словам министра, в этом году также организован отдых для 573 детей, среди которых ребята с нарушениями слуха и зрения, интеллекта, больные сахарным диабетом, ДЦП, дети с аутизмом.

Как всегда наиболее популярен среди детей отдых на Черноморском побережье, сказал спикер. Так, в четырех лагерях на Черном море отдохнут 5 тыс. 750 татарстанских детей, в том числе 3 тыс. 550 в лагерях Краснодарского края и 2,2 тыс. – в Крыму.

Всего в текущем году в детских оздоровительных лагерях отдохнут 218 тыс. 672 ребенка.