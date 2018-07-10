Трамп: Путин не враг, а соперник

Дональд Трамп заявил, что у него есть подарок для Президента России, но что именно он подарит, станет известно после встречи двух лидеров.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN International.

Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, кем для него является Президент России, перед поездкой на саммит НАТО в Брюссель, добавив, что у него есть небольшой подарок для Путина. О том, что именно он преподнесет Президенту России, станет известно после встречи, которая запланирована на 16 июля.

«Я правда не могу сейчас ответить. Насколько я могу судить, он — соперник», — сказал Трамп.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп назвал глупыми тех, кто рекомендовал ему не звонить Путину.