Трамп: Путин не враг, а соперник

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин для него не друг и не враг, а соперник. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN International.
Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, кем для него является Президент России, перед поездкой на саммит НАТО в Брюссель, добавив, что у него есть небольшой подарок для Путина. О том, что именно он преподнесет Президенту России, станет известно после встречи, которая запланирована на 16 июля.
«Я правда не могу сейчас ответить. Насколько я могу судить, он — соперник», — сказал Трамп.
Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп назвал глупыми тех, кто рекомендовал ему не звонить Путину.
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