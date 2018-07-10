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Татар-информ

10 июля 2018, 07:10

Политика

СМИ: Трамп назвал глупыми тех, кто советовал ему не звонить Путину

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Американский лидер заявил, что приветствует улучшение отношений между Россией и США.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал глупыми тех, кто советовал ему не делать этот звонок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственный источник.

«Это глупые люди, их не следует слушать», — сказал Трамп о работниках своей администрации.

Кроме того, американский лидер заявил, что приветствует улучшение отношений между Россией и США.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

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