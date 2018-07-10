Татарстан получил 332 путевки для отдыха детей в «Артеке»

На отдых в центр уже направлено 192 ребенка из республики.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан получил 332 квоты для отдыха детей в международном детском центре «Артек». На данный момент туда направлено 192 ребенка из 19 районов и городских округов республики. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

По словам спикера, благодаря созданию федеральной автоматизированной системы «Артек.дети» отбор на отдых в лагерь проводится с учетом личных достижений ребенка. В частности, дети заполняют на сайте свой личный профиль, добавляют к нему полученные грамоты и дипломы за участие в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и социальных проектах. Исходя из этой информации, формируется рейтинг, и распределяются путевки.

В этом году конкурс на путевки в «Артек» в Татарстане составляет в среднем девять человек на место, на отдельные смены заявилось более 30 человек на одну путевку, отметил Фаттахов.