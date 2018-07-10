Голливудский актер Тэб Хантер скончался за три дня до своего дня рождения

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Фото: скриншот facebook.com/tabhunterconfidential
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Голливудский актер Тэб Хантер умер в возрасте 86 лет, не дожив до своего 87-летия три дня, пишет «Лента.Ру».
Хантер скончался от сердечного приступа 8 июля. Его партнер Аллан Глейзер назвал смерть «внезапной и неожиданной».
Актер сыграл в 76 лентах, среди которых «Чертовы янки», «Бриолин 2», «Полиэстер», «Эскадрилья "Лафайет"», «Страсть в пыли», «Из тьмы» и другие. Тэб Хантер стал симоволом мужественности в американском кинематографе.
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Хантер скрывал свою сексуальную ориентацию — пик его популярности пришелся на время, когда гомосексуализм был табуирован в США, и информация о его ориентации могла разрушить карьеру артиста. Хантер совершил каминг-аут в 2005 году.
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